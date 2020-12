Estão publicadas em Diário da República as Tabelas de Retenção na Fonte para 2021. Veja abaixo quanto vai descontar de IRS no seu salário.

Simulações

Se este casal ganhar 1.400 euros, a retenção mensal na fonte baixa 1,40 euros passando dos atuais 100,80 euros para 99,40 euros.

Os casais em que ambos os elementos trabalham e sem dependentes têm um perfil de descontos mensais do IRS semelhantes aos do solteiro, sem dependentes, pelo que, se o seu salário for de 1.750 euros mensais, passarão a descontar menos sete euros por mês (ou 98 euros por ano).

Tendo uma remuneração de 3.100 euros brutos, o casal verá a taxa de retenção na fonte baixar de 26,5% para 26%, o que significa que em 2021, em vez de descontarem 821,5 euros de IRS por mês vão passar a descontar 806 euros.

Neste caso o aumento do rendimento líquido mensal será de 15,50 euros o que, no final do ano, resultará em 217 euros.

Os reformados com pensões até 705 euros passarão a descontar 2,5% (contra 2,6% atualmente) e até 765 euros irão descontar 4,0% (atualmente descontam 4,3%).

No caso de o salário ser de 1.100 euros por mês, a poupança na retenção na fonte face à situação atual, será, no próximo ano, de 2,20 euros por mês, o que perfaz um total de 30,80 euros por ano. Se o salário for de 1.750 euros líquidos, estes valores sobem para, respetivamente, sete euros mensais e 98 euros anuais.

Tratando-se de um casal em que apenas um dos elementos trabalha, sem dependentes, a retenção mensal na fonte baixa de 16,80 euros em 2020 para 16,10 euros em 2021 (menos 0,70 euros por mês) num salário de 700 euros.

Contas feitas, um solteiro, sem dependentes, que receba um salário mensal de 685 euros passará a ficar isento desta retenção mensal na fonte, poupando assim 0,69 euros face ao valor que desconta este ano. No conjunto do ano, este contribuinte terá ganho mais 9,59 euros.