Os trabalhadores com salários até aos 686 euros brutos, bem como os pensionistas, ficam isentos de retenção de IRS no próximo ano, de acordo com as novas tabelas de retenção na fonte publicadas esta quinta-feira. Ou seja, sobem 27 euros face ao limite de 2020, ano em que o teto se fixou nos 659 euros.

Contas feitas, um trabalhador solteiro e sem dependentes estará isento até aos 686 euros, passando a reter, a partir de janeiro, 4% se a sua remuneração estiver balizada entre os 687 euros e os 718 euros. Em 2020 são-lhe retidos 0,1% entre os 659 e os 686 euros e 4,2% entre os 687 e os 718 euros.