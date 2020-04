O Eurogrupo já chegou a acordo para fazer face à crise económica provocada pela pandemia de Covid-19.

Os ministros das Finanças da zona Euro aprovaram, esta noite, um pacote de empréstimos no valor de 500 mil milhões de euros para responder à crise económica, depois de semanas de impasse e desavenças.

Trata-se da primeira reposta conjunta da Europa e que nada tem a ver com a polémica questão da emissão de dívida conjunta, os eurobonds.

“A reunião terminou com os ministros a aplaudir”, anunciou o porta-voz de Centeno na rede social Twitter.

Meeting ended with ministers clapping. Press conference in 15 minutes pic.twitter.com/OnZFAzzsDr — LuisRego (@ljrego) April 9, 2020

Já o ministro francês Bruno Le Maire deu conta de “um excelente acordo” que garante “500 mil milhões de euros disponíveis imediatamente” e prevê “um fundo de relançamento” no futuro.

Excellent accord entre ministres des Finances européens sur la réponse économique au #Coronavirus : 500 milliards d’euros disponibles immédiatement. Un fonds de relance à venir. L’Europe décide et se montre à la hauteur de la gravité de la crise. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) April 9, 2020

Também o comissário europeu da Economia, o italiano Paolo Gentiloini, anunciou um acordo em torno de “um pacote de dimensões sem precedentes”.

Ao que a TVI conseguiu já apurar, as condições mais importantes deste acordo assentam em empréstimos sem condições económicas, isto é, sem que haja austeridade no futuro e na criação de um fundo europeu para a recuperação da economia, que, nesta altura, não se sabe ainda como vai ser financiado.

Pontos mais importantes do acordo: empréstimos sem condições de austeridade + fundo de recuperação económica. pic.twitter.com/KaFJWr349k — Pedro Moreira (@PedroMoreiraTVI) April 9, 2020

A Holanda, o país mais intransigente na matéria, concordou com todas as condições do acordo.

Fundo de recuperação

O Eurogrupo pediu aos líderes europeus para decidirem “o financiamento mais apropriado” do fundo de recuperação, se através da emissão de dívida ou de “formas alternativas”.

Acordámos a criação de um fundo de recuperação, que irá alavancar a nossa economia e os investimentos que precisamos”, anunciou o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, falando em videoconferência após a reunião, que começou na terça-feira e esteve, entretanto, suspensa até ter sido retomada esta noite.

Frisando que “este será um fundo temporário e ligado às causas da Covid-19”, o também ministro das Finanças português frisou que caberá aos chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) decidir qual o seu financiamento.

Isto porque “alguns Estados-membros expressaram que o fundo deveria ser suportado pela emissão de dívida conjunta [os chamados eurobonds ou coronabonds], enquanto outros defenderam formas alternativas”, referiu Mário Centeno, num resumo das posições divergentes.

Segundo o responsável português, os ministros presentes na reunião “concordaram que é preciso delinear algo novo”.

Agora aguardamos as diretrizes do Conselho Europeu porque há formas diferentes de suportar este fundo e temos de discutir o financiamento apropriado”, acrescentou.

Vincando que “a dimensão da crise dependerá sempre da duração dos bloqueios” nos países, dadas as medidas nacionais de emergência adotadas para tentar conter a pandemia, Mário Centeno salientou que o foco agora “é lutar contra o vírus”.