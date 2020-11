A Dense Air junta-se à Altice Portugal, NOS e Vodafone Portugal na apresentação de candidaturas ao leilão da quinta geração (5G), disse esta segunda-feira fonte oficial da empresa.

As operadoras têm criticado a Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) por esta considerar que a Dense Air tem uma licença válida, já que defendem ser a licença ilegal.

Além das críticas da Altice Portugal, NOS e Vodafone Portugal, a divulgação do regulamento do leilão pela Anacom foi acompanhada pelo aumento da litigância e anúncio de suspensão de investimentos.

A Dense Air é uma empresa detentora de uma licença válida, licença essa que foi objeto de uma reconfiguração que o Conselho de Administração, ontem mesmo [quarta-feira, dia 04 de novembro] aprovou, depois do processo de consulta pública", disse João Cadete de Matos, na conferência de imprensa de divulgação do regulamento do leilão de 5G, no dia 5 de novembro.