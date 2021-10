No final da reunião da Concertação Social, para alteração da legislação laboral, a ministra do Trabalho desvalorizou as acusações de que o Governo está a dar mais importância às negociações com os partidos à esquerda.

Nós procuramos aqui ter uma resposta equilibrada que, naturalmente, resulta dos compromissos e do equilíbrio para encontrarmos aqui as soluções mais adequadas, mas, acima de tudo, com esta grande preocupação de valorização dos jovens no mercado de trabalho", disse.

Ana Mendes Godinho disse que o grande objetivo é a valorização dos jovens no mercado de trabalho e, por isso, "a agenda tem esses grandes valores subjacentes", para poder combater precariedade e promover a vida familiar.