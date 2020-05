A tendência parece ter vindo para ficar e na véspera do feriado de 1 de maio, Dia do Trabalhador, que se prevê de confinamento o preço dos combustíveis ensaia novas descidas para a próxima segunda-feira, dia 4 de março.

Esta semana o número de locais onde é possível abastecer gasóleo a valor inferiores a um euro aumentou e, em alguns casos, desceu mesmo a barreira dos 0,97 euros por litro.

A TVI24 apresenta aqui as bombas onde pode abastecer de forma mais económica, segundo a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), caso sejam no seu concelho de residência, já que entre amanhã e domingo não poderá sair dessa zona.

Gasolina(s): Gasóleo(s): Intermarché de Arruda dos Vinhos 1.078€ Intermarché de Arruda dos Vinhos 0.969€ Bxpress - Vale de Cambra 1.079€ Intermarché de Ovar 0.975€ Intermarché de Estarreja 1.099€ Distrigandara Supermercados - distrito de Leiria 0.986€ Intermarché de Vilar Formoso 1.099€ Intermarché de Marinha da Guia 0.987€ Intermarché de Ovar 1.105€ Intermarché de Belmonte 0.989€

Na segunda-feira, 27 de abril, o Preço de Venda ao Público (PVP) do litro de gasóleo simples, na bomba, era de 1,154 euros, uma queda de 5,7 cêntimos face à semana anterior. Só é possível encontrar estes valores por litro em 2016, de acordo com os dados da DGEG que a TVI24 analisou.

Já a gasolina simples 95 custava, em média por litro, 1,245 euros, menos 1,3 cêntimos em relação à semana anterior. O valor mais baixo, pelo menos, desde abril de 2015, segunddo da DGEG.

No conjunto de abril, o PVP desceu 1,3 cêntimos no caso da gasolina simples 95, e 7,5 cêntimos no gasóleo simples.

Já se olharmos para o início do ano, a descida no gasóleo simples é de quase 19%, cerca de 26 cêntimos. Enquando o PVP da gasolina simples 95 derrapou mais ou menos o mesmo, mas cerca de 29 cêntimos.

Os efeitos da paragem a fundo das economias continua a fazer-se sentir na quebra da procura que, só em março em Portugal, foi além da 20%. Do lado da oferta, o excesso tem inundado o mercado, e já provocou valores negativos no barril de crude vendido nos EUA. Esta semana tanto o Brent, negociado em Londres e que serve de referência às nossas importações, como o WTI, em Nova Iorque, têm negociado em alta e continuam esta manhã de quinta-feira.

Aveiro e Braga registaram os preços de gasóleo e gasolina mais baixos em março

No Boletim de março da Entidade Regulador do Setor Energético (ERSE) também está espelhada a tendência de queda dos preços e dos consumos.

No documento a ERSE diz que "o preço do BFO desceu ao longo de março devido à desaceleração da economia mundial e à guerra dos preços, provocada pela rejeição da Rússia aos cortes na produção acordados pela OPEP", sendo que "as cotações dos derivados do petróleo nos mercados internacionais acompanharam esta tendência do BFO e do WTI.

O butano e o propano acentuaram uma trajetória de queda nas cotações, em linha com a queda do preço das naftas no mercado internacional, atingindo mínimos de 20 anos.

Já os PVP (médios) e as introduções a consumo de combustíveis em Portugal "sofreram uma redução, sobretudo devido às medidas de confinamento obrigatório decretadas pelo estado de emergência, bem como ao impacto da pandemia de Covid-19 na economia global, refletindo a redução de preço das commodities."

Segundo a ERSE, "os preços dos combustíveis rodoviários foram mais baixos nos postos de abastecimento operados por hipermercados, seguidos dos low cost."

Aveiro e Braga registaram os preços de gasóleo e gasolina mais baixos. Beja e Bragança, os mais caros.

Vila Real e Portalegre continuam a registar, para Portugal Continental, a garrafa de GPL (butano e propano) com o menor custo. Faro, apresenta o mais elevado.

