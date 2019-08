O Governo fixou esta quarta-feira os serviços mínimos para a greve dos motoristas da próxima segunda-feira, dia 12. Em conferência de imprensa, o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, apresentou as medidas que vão ser adotadas para fazer face à paralisação.

Dada a sensibilidade deste tema e as consequências que a greve anunciada poderá ter na economia e sociedade portuguesa" o Governo "definiu um conjunto de serviços mínimos que deverão ser cumpridos se a greve se vier a concretizar", afirmou o ministro Vieira da Silva.

Os 100% foram decretados para o abastecimento de combustível à Rede de Emergência de Postos de Abastecimento; de portos, aeroportos e aeródromos; e ainda, além de combustíveis, medicamentos e bens essenciais ao funcionamento de hospitais, serviços de emergência médica, centros de saúde e outras instalações de cuidados de saúde.

No caso dos 75%, o Governo decidiu aplicar aos transportes públicos, mas também ao transporte de matérias perigosas, medicamentos e bens essenciais ao funcionamento de prisões, lares, centros de acolhimento e outras IPSS. Decretados ainda para transporte de bens alimentares e de primeira necessidade onde existam explorações e animais vivos, quando houver razões de saúde e bem-estar animal.

Por fim, têm de ser cumpridos 50% dos serviços no caso dos postos de abastecimento do território nacional e abastecimento a postos privados ou cooperativos de empresas de transportes rodoviários de mercadorias.

O despacho do Governo faz ainda nota para que o abastecimento compreenda operações de carga, transporte e descarga.

Se foram fixados é porque são necessários para manter a tranquilidade", adiantou o ministro.

O Governo solicitou parecer a Procuradoria-geral da República sobre legalidade da greve", afirmou o ministro do Trabalho. "O cumprimento dos serviços mínimos é obrigatório por lei", acrescentou.

Esta conferência de imprensa foi convocada pelo ministro o Trabalho, José António Vieira da Silva, e contou com a presença do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e do secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.

Foi o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que anunciou a declaração do estado de emergência energética.

O Governo está em condições para declarar o estado de emergência energética", afirmou o ministro.

Com esta declaração de crise energética, o Governo consegue antever alguns dos efeitos da greve, ao contrário daquilo que aconteceu em abril.

Assim, a Rede Estratégica de Postos de Abastecimento pode entrar já em funcionamento. Desta lista, fazem parte 374 postos de abastecimento de emergência que têm mesmo de ser abastecidos no decorrer da greve, com reforço no Algarve e locais onde acontecem algumas colheitas, como a Lezíria do Tejo.

O ministro com a pasta do Ambiente anunciou ainda que 500 pessoas estão a ser formadas para se habilitarem a conduzir camiões de matérias perigosas.