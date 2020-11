Mário Ferreira foi eleito esta terça-feira presidente do Grupo Media Capital na Assembleia Geral de Accionistas.

Em conferência de imprensa, o empresário explicou o projeto e a forma como pretende reagir aos condicionalismos impostos pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social.

Estamos aqui com a transparência de sempre e eleitos por um conjunto de investidores individuais, conhecidos por todos, que criam riqueza no país, com iniciativas, ideias e nada a esconder", sublinha o presidente, adiantando que "tentar inviabilizar os nossos accionistas e os novos Orgãos Sociais de assumirem os seus papéis neste projeto, que viemos salvar, colocaria em causa a existência deste grupo de comunicação com tão forte ligação ao país e que chega diariamente a milhões de portugueses".

No seu discurso, Mário Ferreira reiterou que os accionistas do Grupo Media Capital confiam na capacidade de recuperação da economia portuguesa e que querem viver numa sociedade em que a liberdade de imprensa e o pluralismo de vozes "permanecem como valores fundamentais do Estado de Direito e da democracia".

Como portugueses, empresários e investidores, não aceitamos nem pressões, nem ameaças aos direitos e liberdades", sustentou Mário Ferreira.

O presidente do Grupo Media Capital sublinhou que o papel dos accionistas, reunidos esta terça-feira, é o de "dar a cara por um projeto que aspira colocar na liderança do audiovisual em Portugal uma empresa, uma televisão, um grupo empresarial de propriedades e capitais maioritariamente nacionais".

Não nos escondemos atrás de ninguém, nem dispomos de jornais especializados em campanhas e ameaças. É inaceitável que haja pressão nos trabalhos da Assembleia Geral de Accionistas", disse Mário Ferreira, refletindo sobre o aviso da Entidade Reguladora da Comunicação Social que sublinhou que não iria reconhecer as deliberações tomadas nesta Assembleia Geral.

O condicionamento e dualidade de critérios determinados pela deliberação da ERC implica um risco de paralisação da atividade de um dos mais relevantes grupos de comunicação social do país, precisamente o contrário do que esta entidade deveria promover e defender". Acresce, continua Mário Ferreira, que esta deliberação traz grandes prejuízos à empresa, desvaloriza as suas ações e acarreta graves consequências aos seus accionistas, que não deixarão de exigir as suas responsabilidades", aponta Mário Ferreira.

A decisão da Mesa de Assembleia Geral de Accionistas foi clara e peremptória, sublinha. "Os accionistas apresentaram prova da titularidade das suas ações nos termos das lei aplicável, não subsistindo dúvidas quanto à identidade das entidades titulares de capital apresentado na Assembleia Geral".

Aqui estamos, com toda a legitimidade, como novo conselho de administração do Grupo Media Capital. Como nos compete, em defesa de milhares postos de trabalho", continua o empresário, referindo que o grupo está obrigado a trabalhar com a ERC, como regulador sectorial. Mas, afirma, "queremos fazê-lo de boa fé, livres de pressões, de decisões esdrúxulas e infundadas, que causam graves prejuízos à empresa e ao pluralismo dos meios de comunicação social".

Assim, Mário Ferreira reitera a intenção de recorrer a todos os meios legais ao seu alcance para fazer valer os seus direitos e exigir as devidas compensações "pelos reais prejuízos já causados ao grupo".

Fomos informados que diversos accionistas têm sido alvo de ameaças e prolongadas campanhas difamatórias. Estes vão também usar os devidos sistemas legais em defesa do seu bom nome e dos seus direitos", disse Mário Ferreira.

Concluindo, o empresário eleito presidente esta terça-feira diz que o grupo tem, hoje, uma renovada ambição, "com fidelidade aos princípios e valores do pluralismo e da liberdade de imprensa, que estão desde o seu nascimento na base deste projeto. Tudo faremos para reforçar a posição deste grupo no audiovisual, na produção de conteúdos em língua portuguesa e na valorização do talento e profissionalismo de todos aqueles que, diariamente, fazem crescer este projeto. É essa a nossa motivação".

A Pluris, a maior acionista da Media Capital, poderá recorrer aos tribunais caso haja prejuízos decorrentes da deliberação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social.

A empresa detida por Mário Ferreira pondera até responsabilizar diretamente os membros da ERC por eventuais perdas.