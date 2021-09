João Rendeiro informou a justiça de que ia passar uns dias a Londres, este verão, mas entretanto já saiu de Inglaterra, de avião, para um país fora da Europa, sabe a TVI, e não tenciona regressar a Portugal.

O antigo banqueiro, que está condenado em três processos a penas de 10, 5 e 3 anos de prisão, vai assim fugir à justiça portuguesa e não se apresentará para cumprir qualquer pena.

Em causa, para já, a pena de 5 anos que transitou em julgado por crimes na gestão do BPP, em que foram lesados vários clientes. As outras ainda estão em fase de recurso, mas, quanto à pena de 10 anos de prisão, a juíza tencionava na próxima sexta-feira rever a medida de coação para prisão preventiva. Não vai, no entanto, a tempo - porque nunca apreenderam o passaporte a Rendeiro, que aproveitou agora para fugir para um país que não terá à partida extradição para Portugal por crimes financeiros.