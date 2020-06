A Segway vai encerrar a produção do modelo original de duas rodas, um veículo popularizado por guias turísticos e alguns polícias, mas que nunca chegou a atrair muito público.

Lançada em 2001 no meio de uma campanha publicitária feroz que prometia revolucionar o modo de deslocação pessoal, a Segway estreou-se com muito alarido, mas teve muitas dificuldades em produzir lucro.

Vários acidentes não ajudaram a popularidade da empresa que, em 2015, foi comprada pela rival chinesa Ninebot.

A última Segway, produzida numa fábrica em New Hampshire, nos Estados Unidos, será fabricada no dia 15 de julho.

Durante a primeira década, a Segway tornou-se num marco no ramo da segurança e do policiamento”, afirmou a presidente da empresa Judy Cai.

No entanto, nas quase duas décadas em que esteve em produção, a Segway foi um veículo sujeito a críticas, colisões famosas e uma morte trágica.

Um exemplo disso foi em 2003 quando o então presidente George W Bush caiu do veículo na casa de verão dos pais no em Kennebunkport, no estado de Maine.

A Segway também trouxe risos nas salas de cinema com o filme “O Segurança do Shopping”, em 2009.

No filme, o ator Kevin James interpretou um segurança que vigiava um centro comercial em cima de uma Segway.

A polémica chegou ainda ao mundo do desporto quando Usain Bolt chocou contra um cameraman a bordo do veículo de duas rodas.

A Segway esteve também no centro de um acidente trágico que ceifou a vida do criador da empresa, Jimi Heselden.

Heselden caiu no Rio Wharfe, no Reino Unido, enquanto andava de Segway na sua propriedade apenas 10 meses depois de a comprar.

O inquérito à morte do antigo proprietário da empresa determinou que Heselden morreu devido a “um gesto de cortesia” ao desviar-se de um homem que estava a passear cães.