O ministro das Finanças, Mário Centeno, vai estar esta terça-feira no Jornal das 8, da TVI para explicar a proposta do Orçamento do Estado.

A entrevista será conduzida por Sérgio Figueiredo e Pedro Pinto.

A proposta orçamental para 2020 foi apresentada pelo Governo esta segunda-feira, cerca das 23:20.

O ministro das Finanças deu esta terça-feira uma conferência de imprensa na qual falou sobre as linhas gerais do Orçamento, que considerou "histórico".

O documento será debatido em plenário, na generalidade, nos dias 9 e 10 de janeiro, estando a votação final global prevista para 6 de fevereiro.

Consulte aqui o documento na íntegra.