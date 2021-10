A proposta de Orçamento de Estado para 2022, entregue esta segunda-feira no Parlamento, prevê que o Governo vai injetar mais 1,5 mil milhões de euros na TAP.

Recorde-se que ainda este ano entram mais 536 milhões na transportadora aérea portuguesa, que somam ao aumento de capital de 462 milhões realizado em maio. No próximo ano, a TAP receberá mais 990 milhões. No total, são 1.988 milhões de euros destinados à TAP este ano e no próximo.

No documento, o Executivo lembra ainda que “foram submetidas à Comissão Europeia duas notificações adicionais para Compensação por danos covid – uma referente ao segundo semestre de 2020, outra referente ao primeiro semestre de 2021”.

Os impactos na TAP foram semelhantes aos verificados na generalidade das companhias, o que, dada a relevância da companhia na economia nacional, justificou, como em muitos países, a intervenção do Estado", justifica o documento.

Orçamento do Estado não prevê verba para o Novo Banco em 2022

Situação diferente é a do Novo Banco, que não vê prevista nova injeção no próximo ano.

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 não prevê uma verba para o Fundo de Resolução, para depois injetar no Novo Banco, no próximo ano.

Ao contrário do que aconteceu noutros anos, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 não inclui uma rubrica para os empréstimos do Estado ao Fundo de Resolução.