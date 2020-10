Genebra aprovou esta semana aquele que já é o salário mínimo mais alto do mundo: uma remuneração de cerca de 3.841 euros por mês. Depois de ter sido rejeitada em anos anteriores, a proposta de introdução de um salário mínimo, apresentada por sindicatos e partidos de esquerda, foi agora aprovada, em referendo, neste cantão suíço.

Assim, a hora de trabalho nesta cidade, uma das mais caras do mundo, será paga a cerca de 21,5 euros, quase duas vezes mais do que em França, por exemplo, país que já tem um dos salários mínimos mais elevados da Europa (cerca de 1.539 euros por mês).

Mas afinal, que países têm os salários mínimos mais elevados?

Primeiro, é preciso lembrar que nem todos os países têm um salário mínimo instituído. Na Suíça, por exemplo, de que se falou há pouco, não há um salário mínimo nacional. Alguns cantões, no entanto, já tinham decidido aprovar esta medida, antes de Genebra. Neuchâtel foi o primeiro, em 2017. Mesmo na União Europeia (UE), há seis Estados-membros que não têm salário mínimo: Áustria, Chipre, Dinamarca, Finlândia, Itália e Suécia.

Depois, é preciso sublinhar que as contas não são assim tão simples e, para efeitos de comparação, é preciso analisar fatores bastante variáveis: o horário de trabalho, perceber quantas vezes o salário é pago ao longo do ano - na maioria dos países é pago 12 vezes, mas em países como Portugal ou Espanha é pago 14 vezes.

Ora, segundo o agregador de dados sobre economia “Country Economics”, o Luxemburgo e a Austrália lideram a lista de salários mínimos mais elevados do mundo.

Na União Europeia (UE), além do Luxemburgo, a Irlanda, a Holanda e a Bélgica aparecem no topo da lista. Portugal, com cerca de 741 euros por mês (são 635 euros pagos 14 vezes), não entra nem no top 10 da UE.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já fez saber que vai propor em breve um quadro legal com vista a garantir um salário mínimo para todos os cidadãos na Europa.

Top salários mínimos mais elevados no mundo

1. Luxemburgo - 2.142 euros (2020)

2. Austrália - 1.926 euros (2019)

3. Irlanda - 1.706 euros (2020)

4. Holanda - 1.680 euros (2020)

5. Bélgica -1.625 euros (2020)

6. Reino Unido- 1.585 euros (2020)

7. Alemanha - 1.584 euros (2020)

8. França - 1.539 euros (2020)

9. Canadá - cerca de 1.472 euros (2019)

10. Coreia do Sul - cerca de 1.273 euros (2019)

TOP salários mínimos mais elevados na UE

1 - Luxemburgo - 2.142 euros

2- Irlanda - 1.707

3 - Holanda - 1.680

4 - Bélgica - 1.626 e

5 - Alemanha - 1.584

6 - França - 1.539

7 - Espanha - 1.108

8 - Eslovénia - 941

9 - Malta - 777

10 - Grécia - 758

11 - Portugal - 741