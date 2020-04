O mercado automóvel europeu caiu 55,1% em março na sequência do encerramento de concessionárias devido aos efeitos das medidas de combate à Covid-19 em muitos países, segundo dados publicados esta sexta-feira pela associação do setor.

De acordo com os dados da Associação dos Fabricantes Europeus de Automóveis (ACEA), cerca de 567.000 carros novos foram colocados nas estradas da União Europeia em março.

Em Itália, a queda foi de 85,4%, em França 72,2% e em Espanha 69,3%, com a Alemanha a limitar levemente os danos (-37,7 %). No que diz respeito ao mercado do Reino Unido, a queda foi de 44,4%.

Com as medidas de contenção decididas na maioria dos mercados a partir da metade do mês, a grande maioria dos revendedores europeus fechou na segunda quinzena de março", lembrou a ACEA na sua atualização mensal.

O grupo alemão Volkswagen (que também inclui as marcas Skoda, Audi, Seat e Porsche), número um da Europa, viu as vendas caírem 46,2% em março.

Quanto aos fabricantes franceses, tal como nos meses anteriores, o grupo Renault (com Alpine, Dacia, Lada) caiu mais do que o mercado europeu, com entregas abaixo de 64,7%.

O mesmo aconteceu com o seu rival francês PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall), com uma queda de 68,1%.