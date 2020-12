A Galp anunciou, esta segunda-feira, que vai concentrar as suas operações de refinação e desenvolvimentos futuros no complexo de Sines e descontinuar a refinação em Matosinhos a partir do próximo ano.

Ao que a TVI conseguiu apurar, essa decisão pode pôr em causa 350 postos de trabalho diretos. A refinaria vai ser transformada num centro logístico, que vai albergar alguns destes trabalhadores, enquanto outros deverão ser transferidos, através do plano de mobilidade, para o complexo de Sines. Ainda assim, não vai ser possível salvaguardar todos os trabalhadores.

Este processo, que tem sido falado durante os últimos 10 anos, foi acelerado devido à pandemia de covid-19, uma vez que o serviço está praticamente parado desde o verão.

Em comunicado, a Galp disse que as "alterações estruturais dos padrões de consumo de produtos petrolíferos motivados pelo contexto regulatório e pelo contexto covid-19 originaram um impacto significativo nas atividades industriais de ‘downstreaming’ da Galp”, e afirmou que “o aprovisionamento e a distribuição de combustíveis no país não serão impactados por esta decisão”.

Esta reconfiguração “permitirá uma redução de mais de €90m por ano em custo fixos e investimentos e c.900kt das emissões de CO2 e (scope 1 e 2) associadas ao sistema atual”.

Recorde-se que no passado dia 11, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente (Site-Norte) tinha alertado para a “incerteza” quanto ao futuro da refinaria de Matosinhos, onde a produção de combustíveis está suspensa “indeterminadamente” e a monobóia desativada.

O Governo já reagiu, dizendo que a decisão da Galp "levanta preocupações" em relação ao destino dos trabalhadores, "exigindo da empresa todo o empenho e sensibilidade social para procurar soluções para o futuro próximo".