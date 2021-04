O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ter ficado "devastado" após o ataque de hoje ao Capitólio, em Washington, no qual morreu um agente da polícia depois de ter sido atropelado e esfaqueado.

Jill e eu estamos devastados por saber do ataque violento num posto de controlo de segurança no Capitólio dos EUA", disse, num comunicado, ordenando que as bandeiras nos edifícios públicos federais sejam colocadas a meia haste.