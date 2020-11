A polícia deteve duas pessoas na Suíça pelo envolvimento nos atentados que ocorreram esta segunda-feira em Viena, Áustria.

A informação foi indicada pela AFP que cita fontes policiais. Os dois suspeitos, de nacionalidade suíça, foram detidos em Winterthour, perto de Zurique e têm 18 e 24 anos.

Deux jeunes hommes suisses de 18 et 24 ans ont été arrêtés à Winterthour, près de Zurich, dans le nord de la Suisse, en lien avec l'attaque jihadiste hier à Vienne, a annoncé la police #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) November 3, 2020

O ataque fez quatro vítimas mortais e 22 feridos. Um dos atacantes foi morto pela polícia, enquanto um segundo fugiu e está a ser procurado. Ainda não é claro se este último está entre os capturados na Suíça.

Entre os feridos está um jovem luso-luxemburguês. Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, explicou que o jovem ficou ferido no ataque terrorista, em Viena e que “está a recuperar bem”. A responsável explica que se trata de um filho de emigrantes, que residem no Luxemburgo, que está a estudar na capital austríaca.

Berta Nunes revelou que o jovem foi baleado, teve de ser submetido a uma cirurgia e continua internado.

Segundo o ministro do Interior austríaco, Karl Nehammer, o atacante morto pela polícia, que estava armado com uma espingarda de assalto e um cinto de explosivos falsos, "era uma pessoa radicalizada que se sentia próxima do Estado Islâmico".