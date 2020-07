O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, testou positivo para a infeção com o novo coronavírus. A informação foi dada pelo próprio, de acordo com o jornal O Globo, que avança a notíci.

Já na segunda-feira, Jair Bolsonaro tinha informado que apresentava alguns sintomas compatíveis com a doença, como febre e dores no corpo e, por isso, decidiu fazer o exame e uma radiografia aos pulmões. Esta terça-feira, o presidente brasileiro vem informar que o teste deu positivo.

O presidente brasileiro informa ainda que chegou a ter febre de 38 graus, mas que, à noite, a temperatura começou a ceder. Adiantou também que sentiu mal-estar e cansaço, mas que agora está "perfeitamente bem".

Estou bem, estou normal, em comparação a ontem, estou muito bem. Estou até com vontade de fazer uma caminhada, mas, por recomendação médica, não farei", afirmou.

Bolsonaro diz que tomou cloroquina, um medicamento que tem vindo a defender para o tratamento para a Covid-19, apesar de não haver comprovação científica da eficácia do medicamento no combate da doença e de até haver alguns alertas internacionais para os efeitos secundários que pode provocar.

Jair Bolsonaro tem 65 anos e faz parte da faixa etária considerada por especialistas como grupo de risco.