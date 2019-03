As caixas negras do avião da Ethiopian Airlines que se despenhou no domingo foi encontrada esta segunda-feira, segundo a Reuters.

Inicialmente a tv estatal da Etiópia tinha avançado que tinha sido recuperada a caixa negra com a gravação do piloto. Agora sabe-se que foi também recuperada a caixa negra com os registos digitais do voo.

O avião da Ethiopian Airlines, com 157 pessoas a bordo, caiu numa zona chamada Hejeri, perto da cidade de Bishoftu, a cerca de 42 quilómetros a sudeste da capital da Etiópia e onde fica sediada a maior base da Força Aérea etíope.

As causas do acidente ainda não são conhecidas.

Trata-se do segundo acidente com um Boeing 737 no espaço de cerca de dois meses.

O primeiro ocorreu ao largo da costa da Indonésia, em circunstâncias semelhantes, em 29 de dezembro, e resultou também na morte de todos os ocupantes.