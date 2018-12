O presidente Francês, Emmanuel Macron, manifestou hoje toda a solidariedade da nação para com as vítimas do tiroteio que ocorreu na terça-feira em Estrasburgo, na França, e que causou pelo menos três mortos e 13 feridos.

“Solidariedade de toda a nação para Estrasburgo, nossas vítimas e suas famílias”, escreveu Macron no Twitter.

Solidarité de la Nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 de dezembro de 2018

Um novo balanço do ataque aponta para pelo menos três mortos, oito feridos graves e cinco ligeiros. O balanço provisório das autoridades locais foi realizado às 07:00 (06:00 em Lisboa), subindo o número total de feridos de 12 para 13. Na mesma informação, a prefeitura sobe de seis para oito o número de feridos graves.

Attaque à #Strasbourg le 11 décembre : point de situation à 7h00 ce matin pic.twitter.com/nWvQ1eUjTV — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) 12 de dezembro de 2018

Contactada pela agência Lusa, fonte da secretaria de Estado das Comunidades disse pelas 07:00 de hoje que “ainda não tem informações a respeito da nacionalidade das vítimas”.

O Ministério Público francês abriu uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio relacionada com uma organização terrorista, assim como por associação terrorista.

O Governo francês elevou o nível de alerta no país para “emergência por atentado”, com um reforço de controlo nas fronteiras, aumento de segurança nos mercados de Natal e mobilização de meios envolvidos no dispositivo antiterrorismo.

Eurodeputados saíram do Parlamento durante a madrugada

Os eurodeputados, confinados desde o início da noite de terça-feira no Parlamento Europeu em Estrasburgo após um tiroteio que matou pelo menos três pessoas, começaram a sair do edifício após as 02:00 de hoje (01:00 em Lisboa).

A saída dos eurodeputados aconteceu logo após o presidente do Parlamento Europeu (PE), Antonio Tajani, ter anunciado o lançamento de um plano de evacuação em cooperação com a polícia francesa.

Uma hora depois, funcionários e eurodeputados foram escoltados pela polícia em autocarros e carrinhas para o centro da cidade, segundo a agência de notícias France-Presse.

O parlamento ficou confinado desde o começo da noite, após um tiroteio no centro de Estrasburgo, a poucos quilómetros da instituição europeia localizada no norte da cidade.

O ataque no Mercado de Natal de Estrasburgo, na terça-feira à noite, provocou pelo menos três mortos e 13 feridos, oito dos quais em estado grave, anunciou hoje de madrugada o ministro do Interior francês, Christophe Castaner.

As forças de segurança montaram uma operação de caça ao homem para tentar deter o autor do ataque, que ficou ferido numa troca de tiros com um soldado antes de abandonar o local.

A cidade de Estrasburgo, localizada no nordeste da França, junto à fronteira com a Alemanha, acolhe a sede do Parlamento Europeu.