O primeiro-ministro britânico está em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com uma pessoa testou positivo para a covid-19.

De acordo com o gabinete do governo, Boris Johnson "está bem e não apresenta qualquer sintoma de covid-19". O primeiro-ministro britânico terá sido notificado do contacto de risco através de uma app de rastreio.

O primeiro-ministro vai continuar a trabalhar a partir de Downing Street e a liderar a resposta do governo à pandemia do novo coronavírus", disse o pode ler-se, no comunicado.

O chefe de governo britânico já esteve infetado com covid-19, em março, tendo sido transferido para os cuidados intensivos do hospital onde estava internado.