O vice-presidente dos Estados Unidos da América, Mike Pence, afirmou numa conferência de imprensa esta quinta-feira que a Turquia aceitou um acordo de cessar-fogo na Síria.

Mike Pence acredita que, com este acordo, não seja necessária a imposição de sanções à Turquia: "Entendemos que, com a implementação do cessar-fogo, os Estados Unidos não vão impôr mais sanções à Turquia. Quando existir um cessar-fogo permanente, o presidente concordou em retirar todas as sanções económicas impostas na segunda-feira".

As Forças Democráticas Sírias vão retirar-se da "zona segura" imposta pela Turquia, disse Pence em Ancara.

"Vai ser uma pausa de 120 horas, enquanto os Estados Unidos vigiam a retirada da YPG (uma unidade militar das Forças Democráticas Sírias), e a Turquia concordou num cessar-fogo permanente", disse Pence depois da reunião com os oficias turcos,

Donald Trump reagiu à notícia pelo Tweeter, afirmando que "milhões de vidas vão ser salvas" graças ao acordo.

This is a great day for civilization. I am proud of the United States for sticking by me in following a necessary, but somewhat unconventional, path. People have been trying to make this “Deal” for many years. Millions of lives will be saved. Congratulations to ALL!