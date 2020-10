O Prémio Sakharov Pela Defesa da Democracia foi atribuído esta quinta-feira aos membros da oposição democrática da Bielorrússia. No Twitter, o Parlamento Europeu escreve que: "É uma honra anunciar que as mulheres e os homens da oposição democrática na Bielorrússia são os laureados do Prémio Sakharov 2020. Têm do lado deles algo que a violência nunca poderá derrotar: a verdade. Não desistais da vossa luta. Estamos convosco".

A atribuição do galardão acontece dez dias após os chefes da diplomacia da União Europeia declararem sanções contra o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, reforçando as medidas restritivas adotadas contra repressores das manifestações pacíficas no país.

O prémio Sakharov do Parlamento Europeu premeia todos os anos indivíduos e organizações que se destacam na defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, tendo sido atribuído em 1999 a Xanana Gusmão (Timor-Leste) e em 2001 ao bispo Zacarias Kamwenho (Angola).