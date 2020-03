O novo coronavírus já fez mais de 6.000 mortos em Itália, anunciaram as autoridades de saúde italianas, nesta segunda-feira.

Morreram mais 602 doentes de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 6.078 o número de vítimas mortais. Há 3.204 pessoas nos Cuidados Intensivos.

Itália é o país do mundo com mais óbitos.

Segundo a proteção civil italiana, há, ainda, mais 4.790 infetados relativamente a domingo, com o total de doentes a ascender aos 63.928.

No entanto, apesar do elevado número de vítimas, que se traduz numa subida de 11%, as autoridades acreditam que os dados sugerem uma curva descendente nos últimos dias, ou seja: de 793 óbitos na sexta-feira passaram para 651 no sábado e 602 no domingo (o balanço é sempre relativo ao dia anterior).

Também o número de infetados - aumento de 8% - representa, de acordo com a proteção civil, a percentagem mais baixa desde que o início do surto, a 21 de fevereiro.

Destaque, igualmente, para 7.432 recuperados, mais 408 que no dia anterior.

A região da Lombardia é a mais afetada do país, com mais de metade dos óbitos, 3.776, e 28.761 infetados.