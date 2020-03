A polícia de Los Angeles pediu aos agentes para apagarem todas as imagens do acidente de helicóptero que matou Kobe Bryant, a filha Gianna e mais sete pessoas.

Em causa está divulgação das fotografias explícitas das vítimas no local do acidente, por um agente da polícia num bar de Norwalk, na Califórnia.

De acordo com o El País, Vanessa Bryant, viúva de Kobe Bryant, ficou "absolutamente devastada" ao saber da notícia.

Momentos depois da tragédia, Gary Robb, advogado de Vanessa Bryant, tinha pedido por escrito à polícia de Los Angeles que o local do acidente fosse declarado como zona de exclusão aérea.

A finalidade seria proteger a dignidade de todas as vítimas e familiares e, também, para que nenhum fotógrafo se pudesse aproveitar da situação.

Isto era de uma importância crítica para ela, uma vez que queria proteger a dignidade de todos", explicou o advogado.

Vanessa Bryant e a equipa de advogados solicitaram, entretanto, uma investigação interna ao departamento da polícia de Los Angeles. Nos Estados Unidos, partilhar fotografias do local do acidente e das vítimas é um crime que pode levar à prisão perpétua.

Partilhar fotografias do local do acidente, onde também se encontrava a filha de 13 anos do casal é uma violação indescritível da decência humana, respeito e direitos à privacidade das vítimas e das suas famílias", observou Robb.

De acordo com o LA Times, em vez de seguir os procedimentos e abrir uma investigação formal, as autoridades pediram "silêncio" e ordenaram aos agentes da polícia de Los Angeles que todas as fotografias do acidente fossem apagadas, garantindo que, se assim o fizessem, não haveriam consequências pela possível destruição de provas.

As autoridades não esclareceram, no entanto, quantas pessoas teriam tido acesso às imagens e se estas teriam sido divulgadas por uma fonte interna ou se a policia as teria recebido através de terceiros.

Kobe Bryant morreu aos 41 anos, a 26 de janeiro, num acidente de helicóptero que caiu numa área montanhosa da cidade Calabasas, na Califórnia. Outras oito pessoas também estavam a bordo. Não houve sobreviventes.