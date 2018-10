Uma rapariga de 15 anos foi abusada sexualmente, no último sábado, no Barrio del Pilar, em Madrid. Os suspeitos são dois rapazes de 14 anos e o crime aconteceu nas festas anuais, de acordo com um porta-voz da sede da polícia de Madrid, citado pelo El Mundo.

O abuso sexual aconteceu nos arredores das festas do Barrio del Pilar, situado perto do Centro Comercial La Vanguada.

Depois do crime, a rapariga de 15 anos pediu ajuda através dos serviços de emergência. Os médicos comprovaram que a jovem se encontrava bem, pelo que lhe foi dada alta imediata, confirmou um porta-voz das Emergências de Madrid, à Europa Press.

A vítima queixa-se de ter sido tocada pelos dois abusadores nas partes íntimas e qualificou, junto das autoridades, a situação como agressão sexual. A menor foi acompanhada pelos pais à esquadra da Polícia Municipal de Madrid, na manhã seguinte ao incidente, para apresentar queixa.

A polícia deteve um jovem marroquino e outro de origem paraguaia da mesma idade, que suspeitam serem os responsáveis pelo crime.