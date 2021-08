Enquanto milhares de afegãos tentam fugir da cidade de Cabul, agarrando-se aos últimos aviões ou a tentar saltar muros de arame farpado, os talibãs, que tomaram a cidade no domingo, divertem-se no parque de diversões.

Vários videos foram partilhados nas redes sociais com soldados armados, a divertir-se, em carrinhos de choque, carrósseis e até no trampolim e ginásio do palácio do presidente, que, entretanto, abandonou o país.

O grupo fundamentalista islâmico que esteve no poder no Afeganistão entre 1996 e 2001 declarou esta segunda-feira o fim da guerra, após a sua vitória.

Os responsáveis talibãs que instauraram o Emirado Islâmico depois da reconquista de Cabul anunciaram esta terça-feira uma amnistia geral para os funcionários do Estado e urgiram as mulheres a fazerem parte do governo.

De acordo com a Associated Press, que cita a declaração transmitida pela televisão, as forças talibãs indicaram esta terça-feira que "não querem que as mulheres sejam vítimas", urgindo-as a fazerem parte do governo, não tendo especificado que tipo de medidas vão ser adotadas nesse sentido.