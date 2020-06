As autoridades em Berlim, na Alemanha colocaram 369 agregados familiares em quarentena depois de dezenas de pessoas testarem positivo para o novo coronavírus.

Segundo a direção regional do distrito de Neukoelln, ocorreram surtos em sete locais diferentes com alguns agregados a registarem dez casos positivos na mesma família.

A ministra de Estado da Saúde, Assistência e Igualdade de Berlim pediu a todos os habitantes da capital da alemanha para começarem a utilizar uma nova aplicação estatal de rastreamento de contatos com infetados disponível a partir desta quarta-feira.

Segundo as autoridades de saúde, a nova aplicação é tão segura que até os ministros e autarcas a usam. Afirmações que não são sustentadas pelos programadores da app que sublinham que a tecnologia ainda não é perfeita.

Com a necessidade de encontrar novos casos de contágio a uma maior velocidade, especialmente numa altura em que a Europa entra em fase de desconfinamento, as autoridades estão a olhar para as aplicações para smartphones como uma ferramenta essencial para o combate à propagação do vírus que causa a Covid-19.

Até ao momento, a Alemanha regista 188,382 casos de Covid-19 e um total de 8,910 vítimas mortais.