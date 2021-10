Ndakasi, um dos gorilas que se tornaram virais ao posarem para uma selfie junto a um guarda-florestal no Parque Nacional de Virunga, património da UNESCO na República Democrática do Congo, morreu no passado dia 26 de setembro, aos 14 anos de idade.

A notícia foi divulgada esta terça-feira pelo próprio parque, que expressou uma “verdadeira tristeza” pela morte da sua “querida gorila”, provocada por uma “doença prolongada”.

It is with heartfelt sadness that Virunga announces the death of beloved orphaned mountain gorilla, Ndakasi.

C’est avec une profonde tristese que Virunga annonce le décès du gorille de montagne orpheliné Ndakasi.https://t.co/GdkJbhWESz pic.twitter.com/bsCKdEq8tB — Virunga NationalPark (@gorillacd) October 5, 2021



“Ndakasi deu o seu último suspiro nos braços do seu querido cuidador e amigo de longa data, Andre Bauma”, acrescentou o Parque Nacional de Virunga, referindo-se ao cuidador da gorila, que disse ter sido um "privilégio" cuidar do animal, destacando a sua "natureza querida", "inteligência" e "personalidade alegre".

Em abril de 2019, uma imagem divulgada no Facebook pelo Parque Nacional de Virunga conquistou os internautas pela pose descontraída das gorilas Ndakasi e Ndeze, ao lado do guarda-florestal Mathieu Shamavu, que capturou a selfie.



“Mais um dia no escritório…”, escreveu o guarda-florestal na publicação, que rapidamente se tornou viral.

Para o Parque Nacional de Virunga, "a morte de Ndakasi demonstra a importância de proteger os gorilas no seu habitat natural, onde eles crescem e a sua esperança de vida é maior", lembrando que a espécie está ameaçada devido a "uma série de massacres" de famílias de gorilas naquele parque natural.

Ainda assim, no decurso da vida de Ndakasi, o número de gorilas cresceu cerca de 47% - de 720 em 2007 para 1,063 em 2021", acrescenta o comunicado.