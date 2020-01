/ AM

Iliya Pavlovic e Asymina Kantorowicz escolheram o dia de Ano Novo para um picnic no parque regional Horth Hill, em Vancouver, no Canadá. Depois do almoço, o casal natural de Victoria decidiu que era hora de tirar umas fotografias para mais tarde recordar. Mas, o que era suposto ser um momento simples e banal, acabou por se tornar num episódio que nunca vão esquecer.

Enquanto se debatiam para usar um pau de selfie, o casal foi abordado por uma mulher que lhes perguntou se queria que lhes tirasse a fotografia.

"Reparámos num grupo parado perto de nós, com dois cães, e um deles aproximou-se. A mulher perguntou se queríamos que ela tirasse uma foto nossa e dissemos 'claro'. Não vi quem ela era naquele momento", contou Kantorowicz à CTV News Vancouver Island, canal do qual é produtora.

A mulher era, nada mais, nada menos, que Meghan Markle, duquesa de Sussex, que estava acompanhada pelo príncipe Harry que não resistiu a brincar com o momento.

"Congelei. Não podia acreditar que era ela. Depois olhei para o lado e vi que o príncipe Harry estava ali. Naquele momento, a única coisa que consegui dizer foi 'há muita coisa que os paus de selfie não fazem'. Ela riu-se e respondeu qualquer coisa como 'temos de fazer melhor' e depois o Harry disse 'sem pressão'", acrescenta a jovem.

No total, a duquesa tirou três fotos ao casal que, assim que o famoso grupo - onde se incluía a atriz Abigail Spencer - virou costas, ligou às mães a contar o que tinha acontecido.

"Ela devolveu-me o telefone e disse 'Bom ano'. Depois olhámos um para o outro a rir e a dizer 'isto acabou de acontecer?'. Ainda não acredito. Parece um sonho. Ficámos muito agradecidos por ela ter parado para nos tirar uma foto. Não os teríamos reconhecido se eles não se tivessem aproximado. Eu fiquei em choque e não quis fazer disso um assunto, mas depois ligámos às nossas mães a contar o que tinha acontecido", conclui.

Esta não é a primeira vez que o casal real é visto no parque regional. Pouco antes do Natal, Harry e Meghan, que escolheram o Canadá para passar a época natalícia, foram vistos por vários residentes a caminhar no Horth Hill.