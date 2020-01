O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei , afirmou que o ataque de Teerão a bases norte-americanas no Iraque foi uma "bofetada na cara" dos norte-americanos.

Acabámos de lhes dar uma bofetada na cara", afirmou, num discurso transmitido em direto na televisão iraniana.

Ayatollah Ali Khamenei frisou, porém, que "esta retaliação, estas ações militares não compensam". E avisou que os iranianos querem mesmo é o fim da presença norte-americana no Médio Oriente.

É importante que a presença corrupta da América nesta região chegue ao fim", frisou.

Dezenas de mísseis foram lançados esta quarta-feira pelas forças iranianas contra duas bases aéreas norte-americanas no Iraque. Ataques que aumentam, assim, a tensão entre Teerão e Washington.

A morte do general iraniano Qassem Soleimani, num ataque dos Estados Unidos no Iraque, despoletou uma escalada de tensão entre os dois países.

A morte de Soleimani, comandante da força de elite dos Guardiães da Revolução iranianos, Al-Quds, encarregado das operações fora do Irão e arquiteto da estratégia iraniana no Médio Oriente, chocou a República Islâmica e levantou temores de outra guerra no Médio Oriente.

No funeral do general, Aiatola Khamenei prometeu vingança contra os EUA. Por sua vez, o presidente iraniano, Hassan Rohani, alertou que Washington vai sofrer "as consequências" do assassínio do general "não apenas hoje, mas ao longo dos próximos anos”.

O presidente norte-americano, Donald Trump, respondeu às ameaças, alertando que os Estados Unidos identificaram 52 locais no país e os atacariam "muito rapidamente e com muita força" se a República Islâmica atingisse pessoal ou alvos norte-americanos. Alguns desses locais iranianos "são de alto nível e muito importantes para o Irão e para a cultura iraniana", disse Trump numa série de mensagens no Twitter.