Meghan Markle e o príncipe Harry foram esta segunda-feira pais pela primeira vez. Sabe-se que nasceu um menino, resta agora ficar a saber o nome escolhido pelos pais para o novo membro da família real britânica.

A especulação em torno do nome do menino, que é sétimo na linha de sucessão ao trono, cresce a todos os minutos, com os entusiastas divididos em, pelo menos, três opções.

Alexander, James e Arthur são os nomes que encabeçam as listas das agências de apostas do Reino Unido, avança a Associated Press.

Os apostadores mostram também elevado interesse no nome Spencer, o nome de solteira da mãe de Harry e William, a princesa Diana.

O casal real, conhecido por comunicar ao público dados sobre a sua vida privada de acordo com o seu ritmo, deverá levar alguns dias a revelar o nome da criança.

O bebé, até agora identificado como “Bebé Sussex”, nasceu na manhã de segunda-feira e pesa 3,260 gramas. Não se sabe se o parto foi realizado em casa ou no hospital.

É um menino muito saudável. A mãe e o bebé estão bem", confirmou ao início da tarde de ontem o príncipe Harry num comunicado aos jornalistas.

O primeiro filho dos duques de Sussex é o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico, atrás do avô, o príncipe Carlos, do tio, o príncipe William, dos primos - os príncipes George, Charlotte e Louis - e do pai, o príncipe Harry.

O anúncio da gravidez foi feito cinco meses após o casamento de Harry e Meghan em Windsor. Os duques de Sussex celebram o primeiro aniversário de casamento a 19 de maio.