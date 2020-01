Existe mais uma cidade italiana a vender casas ao preço da chuva. Quem é que nunca pensou viver numa daquelas vilas coloridas em Itália? Se nunca pensou, talvez depois de saber que estas casas estão a ser vendidas por pouco mais de um dólar, ou seja, cerca de um euro, comece a ponderar.

São cerca de 90 edifícios em ruínas situados em Bisaccia, no sul de Campânia, e o objetivo é incentivar as pessoas a mudarem-se para lá para que a região italiana, com pouco mais de 4300 habitantes, ganhe uma nova vida.

Nós enfretamos uma situação muito particular aqui", disse à CNN o vice-presidente da autarquia, Francesco Tartaglia, "a (área abandonada) espalha-se pela parte mais antiga da vila. As casas abandonadas estão agrupadas, umas ao lado das outras ao longo da mesma estrada. Algumas até têm uma entrada comum".

Por esta razão, Francesco Tartaglia disse que existe uma preferência por famílias grandes e grupos de amigos. O preferência passa também pela compra de mais do que uma casa por parte dos interessados.

Como já é habitual neste negócios, os comprados têm de assumir o compromisso de renovar as suas propriedades, mas, ao contrário das outras cidades, em Bisaccia não há limites de investimento nem prazo para o trabalho ficar terminado.

Além da habitação ser quase de graça, há um outro fator que lhe vai facilitar o processo. A autarquia local é proprietária de todos os edifícios abandonados. O que significa que, não é preciso negociar com os antigos proprietários, o negócio é feito diretamente com a autarquia. Tornando o processo mais rápido e menos burocrático.

Bisaccia é também conhecida como a "cidade gentil" uma vez que os habitantes, apesar das dificuldades e do isolamento, sempre foram bons anfitriões, aolhedores, trabalhadores e resilientes.

Queremos que este lugar brilhe novamente", afirmou Francesco Tartaglia.

Fica na fronteira de três regiões do sul da Itália - Campânia, Basilicata e Puglia - e tem Nápoles e o Património Mundial da UNESCO de Matera nas proximidades.