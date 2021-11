A província de Columbia Britânica, localizada no oeste do Canadá, entrou, esta quarta-feira, em estado de emergência, na sequência de uma tempestade que já provocou uma morte e cortou as ligações rodoviárias e ferroviárias na região.

O governante da província, John Horgan, descreveu a calamidade como "a pior tempestade dos últimos 500 anos".

"Vamos colocar restrições nas viagens e garantir que o transporte de bens essenciais e serviços médicos e de emergência possam chegar às comunidades que deles necessitam", afirmou Horgan numa conferência de imprensa, citado pela Reuters.

As Forças Armadas Canadianas estão a ser mobilizadas para ajudar milhares de residentes desalojados que ficaram encurralados desde que a tempestade atingiu a região, no domingo passado.

Em visita a Washington, o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau prometeu assistência à população atingida pela catástrofe, que já provocou uma morte num deslizamento de terras. As autoridades prevêem, contudo, que o número de mortes venha a aumentar nas próximas horas.

Milhares de pessoas foram retiradas depois de um "rio atmosférico" - um longo fluxo de humidade no ar que transporta água de áreas tropicais em direção aos pólos - despejar, em apenas 24 horas, a quantidade de chuva que ocorre num mês naquela região.

As autoridades atribuem as causas do desastre natural ao impacto das alterações climáticas.