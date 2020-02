Muitos enfermeiros chineses estão a rapar o cabelo para diminuir o risco de contágio do novo coronavírus nos hospitais de Wuhan, a cidade que é o epicentro desta epidemia.

Ao raparem o cabelo, os enfermeiros ficam com menos cabelo exposto e, por isso, o risco de contágio diminui.

Por outro lado, a ausência de cabelo permite colocar e tirar a máscara protetora de forma mais rápida e fácil.

Foi por isso que a enfermeira Shan Xia, de 30 anos, deu o exemplo e rapou o seu longo cabelo.

Will you do the same? Shan Xia, a 30-year-old nurse with Renmin Hospital of Wuhan University, shaved her long hair to help her work in fighting against the novel #coronavirus pic.twitter.com/gmQeTQaGsP