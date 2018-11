Um juiz federal decidiu, esta sexta-feira, devolver temporariamente a acreditação ao jornalista da CNN, Jim Acosta. A televisão norte americana processou a administração Trump por "violação de direitos constitucionais".

JUST IN: A federal judge sides with CNN, ordering the White House to reinstate chief White House correspondent Jim Acosta's press pass. The ruling was an initial victory for CNN in its lawsuit against President Trump and several top aides. https://t.co/LQPVez7whc

— CNN (@CNN) 16 de novembro de 2018