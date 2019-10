As autoridades norte-americanas elevaram para sete o número de mortos na queda de um avião bombardeiro da II Guerra Mundial no estado de Connecticut.

O balanço anterior dava conta de cinco mortos. O número de vítimas mortais, contudo, pode ainda aumentar, admitiu o comissário da Segurança Pública de Connecticut.

O avião em causa, no qual seguiam 13 pessoas, um bombardeiro B-17, fazia parte da coleção da Fundação Collings, dedicada a preservar a história da aviação, e participava numa iniciativa com outras aeronaves antigas.

Segundo as autoridades, a aeronave estava a regressar ao aeroporto internacional de Bradley depois de ter sofrido um problema no ar logo após a descolagem, quando colidiu com uma estrutura e se incendiou.

Os bombardeiros B-17, desenvolvidos na década de 1930, eram dispositivos usados regularmente pelas tropas norte-americanas durante a II Guerra Mundial.