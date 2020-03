Bonnie Von Duyke e Emer Kinsella são violinistas e, em plena pandemia de Covid-19, foram para um supermercado norte-americano tocar a música que, no filme “Titanic”, surge quando o navio está a afundar. O momento foi registado em vídeo e partilhado nas redes sociais.

Vestidas com coletes salva-vidas, as duas mulheres tocaram “Nearer My God to Thee”, a música que no filme de James Cameron é tocada por três violinistas enquanto o navio continua a afundar. O hino, uma composição do século XIX, foi tocado num corredor destinado a rolos de papel higiénico, mas onde as prateleiras estavam todas vazias.

Parece mesmo que estamos num navio a afundar e isso fez-me lembrar o Titanic”, contou Bonnie von Duyke à BBC.

A violinista disse que espera que este momento possa dar “esperança” e também ser motivo para “uma boa gargalhada”.

Emer Kinsella, por sua vez, explicou à televisão britânica a razão pela qual o corredor do papel higiénico foi o cenário escolhido.

Como grande fã do Titanic estava a pensar na roupa e nos fatos e pensei também que o corredor do papel higiénico era uma grande ideia para o cenário porque é só um corredor vazio, não está lá nada”, sublinhou.

O público reagiu bem e com humor e mesmo os seguranças não se importaram com a presença das violinistas.

"Quando começámos a tocar o público pareceu gostar. Primeiro não sabíamos se alguém ia levar a mal, mas depois as pessoas estavam a rir, entusiasmadas. Mesmo os seguranças não se importaram com a nossa presença", contou Kinsella.

O coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 já infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram e mais de 82.500 recuperaram da doença.