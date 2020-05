Um menino de cinco anos matou acidentalmente o irmão de 12 anos depois de ter encontrado uma arma abandonada na floresta atrás de casa. O crime aconteceu no sábado em Griffin, Georgia, nos EUA.

De acordo com o comunicado da polícia da cidade de Griffin, o menino contou que encontrou a arma e pensou que "era um brinquedo". Na altura do incidente, a criança brincava com os irmãos de 7 e 12 anos.

"A criança de cinco anos revelou que encontrou a arma na zona de floresta perto da zona do tiroteio e que pensou que era um brinquedo, disparando acidentalmente e atingindo o irmão no peito. As provas e as testemunhas são consistentes com o relato da criança de cinco anos", pode ler-se no comunicado da polícia.

O rapaz de 12 anos ainda foi transportado para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Um vizinho que assistiu ao incidente diz que "as crianças estavam a brincar pacificamente no quintal da casa".

"O pequenito encontrou uma arma. Virou-se, pensou que estava a brincar, disse 'bang bang'. A arma estava carregada e matou-o. Pensem naquela mãe. No dia seguinte, dia da Mãe, e um menino está morto pelas mãos do irmão mais novo", contou o vizinho Tom Whitehead à WGCL, afiliada da CNN.

Segundo a CNN, que cita fonte policial, no mesmo dia do incidente foi feita uma operação STOP na área, mas três homens conseguiram escapar de um veículo e fugiram para trás das casas "nas proximidades de onde ocorreu esse tiroteio".