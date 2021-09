A mulher encontrada ensanguentada e com amnésia numa zona rochosa da ilha de Krk, na Croácia, foi identificada com sucesso pela polícia croata como uma conceituada designer de jóias que já trabalhou para diversas celebridades.

As autoridades croatas revelaram que a mulher em causa é Dana Adamcova, de 57 anos, e que a sua identidade foi descoberta após vários amigos e conhecidos terem entrado em contacto com a polícia, após ter visto a imagem da mulher.

De acordo com o website 24Sata, a mulher viveu nos Estados Unidos da América até 2015, onde produzia e vendia jóias a várias celebridades, entre elas Brigitte Bardot, Barbra Streisand ou Diana Ross. O seu trabalho também pode ser visto na série Friends.

A mulher foi encontrada no domingo, por um pescador, quando Dana se encontrava sentada numa rocha com ferimentos na cara e no corpo.

O homem alertou a polícia, que desencadeou imediatamente as operações de salvamento.

Acredita-se que esta mulher possa ter estado várias noites sozinha na zona, normalmente habitada por ursos e javalis. Quando foi encontrada estava fraca e desidratada, sendo depois levada para um hospital de Rijeka.

Um habitante da ilha afirmou que a zona onde a mulher foi encontrada seria impensável de alcançar a nado para uma "pessoa normal", sendo que os locais afirmam que a mulher não devia estar hospedada em Soline, uma vez que não foi vista na vila, que é bastante pequena.

A zona de Krk é um popular destino turístico para muitos europeus, sendo uma das maiores ilhas da Croácia, com 20 mil habitantes.