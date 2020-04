Um mês depois, Christopher Cuomo, jornalista da CNN e irmão do governador dos Estados Unidos, saiu da cave onde cumpriu a sua quarentena.

À CNN, partilhou os primeiros momentos com a família depois de ter testado positivo para a Covid-19 no dia 31 de março.

Enquanto sobe as escadas de casa, Christopher Cuomo confessa que aquele é um momento pelo qual sonhou nas últimas semanas. Ainda assim, o jornalista não se aproxima nem dos filhos nem da mulher.

Here's the very moment @ChrisCuomo emerged from his basement, where he's been riding out coronavirus for the last several weeks. pic.twitter.com/tugkXCGZD7