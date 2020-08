A justiça norta-americana condenou o famoso tatuador Daniel Silva, que participou no reality show Ink Master, a um ano de prisão pela morte do youtuber Corey La Barrie.

O acidente aconteceu em Los Angeles, no dia em que o youtuber completaria 25 anos. Daniel Silva era amigo da estrela do Youtube e era o condutor do veículo.

Segundo o canal ABC, o tatuador deverá cumprir um ano de prisão e 250 horas de serviço comunitário, além de ser obrigado a liberdade condicional por cinco anos.

Ao site TMZ, o advogado de Daniel Silva afirmou que o tatuador considera a sentença “justa”.

“Para Daniel, é importante trabalhar com a família de Corey, para garantir que a memória do seu amigo nunca seja esquecida”, afirmou.

Corey La Barrie tinha um canal no Youtube com mais de 300 mil assinantes. O tatuador Daniel Silva participou inúmeras vezes no reality Ink Master e, na sua conta do Instagram, conta com mais de um milhão de seguidores.

La Barrie seguia no banco do passageiro e, de acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, o óbito foi declarado no local.