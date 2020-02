40 dos cerca de 400 americanos retirados de cruzeiro em quarentena no Japão estão infetados com o novo coronavírus Covid-19, avançou o governo americano, em comunicado.

Os doentes infetados não vão integrar o grupo de americanos que irão embarcar o nos dois aviões charter rumo aos Estados Unidos.

"Os infetados não vão a lado nenhum. Vão ficar em hospitais no Japão", avançou o Dr. Anthony Fauci, diretor do National Institute of Allergy and Infectious Diseases dos Estados Unidos.

Os americanos que estavam em quarentena a bordo do cruzeiro Diamond Princess, no Japão, foram retirados do navio na tarde deste domingo, na sequência de uma operação de evacuação voluntária do governo dos Estados Unidos.

De acordo com a CNN, o grupo dos restantes americanos seguiu em dez autocarros, escoltados pela polícia, até ao Aeroporto de Tóquio.

O grupo vai embarcar em dois Boeing 74 rumo à Base da Força Aérea de Travis, na Califórnia. Após a chegada aos Estados Unidos, os passageiros terão que passar por outra quarentena, desta vez de 14 dias.

Vários países decidiram neste fim de semana retirar os seus cidadãos do navio de cruzeiro Diamond Princess, que está em quarentena devido ao coronavírus (Covid-19), atracado próximo a Yokohama, no Japão.

As autoridades locais informaram que são 355 os casos de contágio pelo coronavírus neste navio, mais 70 em relação a sábado, dia em que 67 novos casos já haviam sido confirmados.

Hong Kong anunciou que vai fretar um avião para fazer regressar 350 residentes daquela região administrativa especial chinesa que se encontram sob quarentena no navio de cruzeiro