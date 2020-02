O presidente dos Estados Unidos da América vai discursar sobre o Estado da União esta quarta-feira de madrugada ( 21:00 hora local). Donald Trump dirige-se a uma nação historicamente dividida, um dia antes da fase final do seu processo de impeachment. +

Um dia antes da decisão esperada do Senado de absolvê-lo das acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso, Trump vai descrever a sua interpretação daquele que é um dos momentos mais conturbados da política norte-americana.

Trump discursa a partir da mesma câmara onde, em dezembro de 2019, o Comité Judiciário da Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou dois artigos para a destituição do presidente.

O jornalista da TVI, Filipe Caetano fez a antevisão do discurso do Estado da União de Donald Trump e disse que o presidente dos Estados Unidos terá uma abordagem mais contida, embora não devam faltar os momentos mais característicos de Trump.

O discurso é preenchido ainda por uma sala composta por líderes do Partido Democrático, responsáveis por provocarem a Trump a ignomínia de ser o terceiro presidente na história dos EUA a enfrentar um processo de destituição.

Os representantes da Casa Branca já tinham indicado que o discurso do Estado da União incidirá sob o tema “a grande reviravolta americana”. Uma frase que expõe a ideia de um presidente ansioso por ver terminada aquela que é descrita como “a maior caça às bruxas de sempre”. Um desfecho previsível, uma vez que os Republicanos rejeitaram todos os pedidos dos Democratas para testemunhas.

Trump, numa entrevista feita durante o Super Bowl, disse que o Estado da União vai se focar nas “vitórias” conseguidas em diversas frentes, domésticas e internacionais.

Vamos falar sobre as conquistas feitas. Tantas coisas”, disse.

É provável que Trump use a seu favor as mudanças na economia dos Estados Unidos, sublinhando a taxa de desemprego que se fixa nos 3.5% e é a menor nos últimos 50 anos.

O presidente dos Estados Unidos encara o discurso num momento em que a sua taxa de aprovação ronda os 50%. No entanto, tem pela frente adversidades como a crise gerada pelo Coronavírus, a contestação das ações militares no Médio Oriente e as acusações de desprezo pelos limites constitucionais do poder, na tentativa de coação de uma nação a denegrir um rival político.

Donald Trump já usou o discurso sobre o Estado da União para anunciar novas propostas, como cortes nos impostos, planos infraestruturais e revisões no sistema de saúde.

Em 2019, o presidente dos Estados Unidos anunciou que ia colocar na mesa uma proposta que iria “reconstruir a frágil infraestrutura dos Estados Unidos”. No entanto, Trump recuou e só prometeu desenvolver o projeto quando o tratado - aprovado na última semana - EUA-México-Canadá fosse aprovado.

Porém, a combinação entre a reduzida receita dos impostos e os gastos militares que atingiram valores altíssimos, fez com que o défice orçamental federal atingisse um trilião de dólares em 2019.

Esta não é a primeira vez que um presidente faz o discurso do Estado da União durante um processo de impeachment. O mesmo aconteceu com Bill Clinton no decurso do escândalo que envolveu Monica Lewinsky, em 1999.