O Presidente norte-americano, Donald Trump, comentou hoje a escolha da ativista Greta Thunberg como Personalidade do Ano pela revista Time aconselhando a jovem sueca a controlar a raiva e ir ao cinema.

Embora felicitando a jovem por ter sido escolhida pela revista norte-americana , Donald Trump acrescentou considerar a nomeação “ridícula”, numa declaração divulgada hoje na rede social Twitter.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE