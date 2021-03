De terceiro a primeiro. Portugal é esta quinta-feira o país com menor incidência de novos casos na União Europeia, segundo a avaliação semanal do Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças.

De acordo com a tabela sobre a taxa de incidência de novos casos a 14 dias, Portugal regista uma média de 92.82 casos por 100 mil habitantes. Na semana passada, fixava-se numa média de 125.62 infeções.

Porém, em relação à taxa de notificação de mortos a 14 dias, Portugal apresenta-se na oitava posição, com uma média de 33,91 mortes por 100 mil habitantes. Na semana passada, o indicador colocava o país nos 58.57 óbitos.

Na Europa, Portugal é apenas ultrapassado no indicador de novos casos pela Islândia, que regista 7.96 casos por 100 mil habitantes.

No mapa, é possível verificar como Portugal continental está "pintado" a laranja, uma cor que indica que a taxa de incidência por 100 mil habitantes se localiza entre os 60 e os 119 casos. A única excepção é a Região Autónoma da Madeira que, à semelhança da última semana analisada, encontra-se no patamar do vermelho escuro.

Pode consultar aqui a tabela com os dados de notificação a 14 dias na Europa.

País Casos por 100 mil habitantes França 468.94 Itália 499.45 Espanha 146.61 Alemanha 154.85 Polónia 542.06 República Checa 1518.33 Holanda 402.93 Roménia 303.13 Portugal 92.82 Bélgica 328.42 Suécia 545.88 Hungria 934.24 Áustria 388.26 Eslováquia 531.98 Bulgária 453.41 Croácia 199.84 Irlanda 144.00 Grécia 280.33 Dinamarca 161.07 Lituânia 223.54 Eslovénia 489.30 Letónia 398.13 Estónia 1464.13 Noruega 175.83 Finlândia 167.77 Luxemburgo 391.63 Chipre 556.75 Malta 693.40 Islândia 7.96 Lichtenstein 301.96

Portugal consegue assim números melhores do que a Espanha e a Dinamarca que, na última avaliação ocupavam o primeiro e o segundo lugar, respectivamente.

Ainda assim, o país vizinho é o terceiro melhor em termos de incidência de novos casos por 100 mil habitantes (146.61), ultrapassado pela Irlanda que regista esta quinta-feira uma média de 144.00 casos notificados a 14 dias.

Inversamente, a República Checa permanece como o pior país neste indicador (1518.33), seguido da Estónia, que regista 1464.13 casos por 100 mil habitantes.