Você não tem MAIS RAZÃO que o vizinho, tem apenas OUTRA RAZÃO. Milito na causa ambiental. Essa é minha bandeira. Pelo planeta e pelo Brasil, não só o de agora, mas o Brasil dos nossos filhos e netos. Nas outras questões, opino quando entendo que posso contribuir. Já há opiniões demais e conhecimento de menos. Não vou levantar uma bandeira furada pq um amigo me mandou aquele plá esperto e torto. Quem sou eu se mudar de ideia cada vez que um colega me olhar enviesado? Quem sou eu se a minha necessidade de pertencer ao grupo for maior que o apreço que mantenho por meus ideais? Que a @reginaduarte possa se manifestar sem ser agredida, sobretudo, por seus pares. E que @paulobetti possa ter a mesma liberdade com o seu ponto de vista! O mundo sempre foi conservador e nunca gostou de quem pensa diferente. Atenas se enchia de motivos e guerreava com Sparta, japoneses com chineses, judeus com palestinos, pretos com brancos, protestantes com católicos, e até crianças de cinco anos fazem bullying com seus coleguinhas que parecem diferentes. Você não tem MAIS RAZÃO, apenas OUTRA RAZÃO. Minha humilde opinião. Rimou😉

A post shared by Maitê Proença oficial®️ (@eumaiteproenca) on Oct 16, 2018 at 2:58pm PDT