O Partido Conservador, do primeiro-ministro Boris Johnson, ganhou com maioria absoluta as eleições legislativas britânicas, elegendo 365 deputados, segundo dados totais divulgados nesta sexta-feira pela BBC.

Na Câmara dos Comuns, Boris Johnson precisava apenas de 326 assentos para garantir maioria absoluta, mas conseguiu eleger 39 deputados acima dessa meta.

De acordo com os resultados definitivos, o quadro das votações é o seguinte:

Conservadores : 365 deputados (+47 que nas legislativas de 2017)

: 365 deputados (+47 que nas legislativas de 2017) Partido Trabalhista : 203 deputados (-59)

: 203 deputados (-59) Partido Nacional Escocês (SNP) : 48 deputados (+13)

: 48 deputados (+13) Liberais Democratas : 11 deputados (-1)

: 11 deputados (-1) Partido Unionista Democrático (DUP) : oito deputados (-2)

: oito deputados (-2) Sinn Fein : sete deputados (0)

: sete deputados (0) Plaid Cymru : quatro deputados (0)

: quatro deputados (0) Partido dos Verdes : um deputado (0)

: um deputado (0) Partido Trabalhista e Social-Democrata : dois deputados (+2)

: dois deputados (+2) Partido da Aliança: um deputado (+1)

A participação foi de 67,3%, menos 1,5 pontos que nas anteriores eleições.