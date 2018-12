O lusodescendente David Valadão foi derrotado por TJ Cox na eleição para a Câmara dos Representantes pelo 21º distrito da Califórnia, perdendo o assento depois de ter sido dado como vencedor na noite eleitoral.

Os últimos resultados divulgados pelo condado de Tulare, um dos quatro que compõem o 21º distrito, confirmaram a vitória do democrata TJ Cox sobre o republicano, com uma diferença de 862 votos.

De acordo com os dados publicados no site do secretário de Estado da Califórnia, Alex Padilla, TJ Cox recebeu 57.239 votos (50,4%) contra os 56.377 votos (49,6%) de David Valadão, uma contabilização final que será certificada a 14 de dezembro.

O congressista lusodescendente venceu em três dos quatro condados que têm porções de território no distrito: em Tulare com 52,7% (mais 205 votos), em Fresno com 50,7% (mais 566 votos) e em Kings com 61,8% (mais 7.159 votos). Perdeu em Kern com 38,8% (menos 8.792 votos).

O desfecho da eleição reduz para dois os congressistas lusoamericanos pela Califórnia: o democrata Jim Costa no 16º distrito e o republicano Devin Nunes pelo 22º distrito.

As sondagens e os números iniciais previam o contrário. David Valadão declarou vitória sobre TJ Cox na noite de 06 de novembro, quando a contagem de votos presenciais das eleições intercalares lhe dava vantagem em 4.400 boletins. Vários meios, incluindo a Associated Press, confirmaram a projeção de reeleição para o congressista lusodescendente.

A reviravolta aconteceu nas semanas que se seguiram às eleições intercalares, quando os condados de Kings, Fresno, Kern e Tulare começaram a contar os boletins de voto que não foram processados na noite eleitoral, incluindo boletins provisionais, voto por correspondência e boletins que as máquinas não conseguiram ler inicialmente.

A vantagem de David Valadão foi diminuindo ao longo do último mês e desfez-se na semana passada, quando TJ Cox passou para a frente da contagem por 436 votos. O candidato democrata declarou vitória antes mesmo da divulgação final dos resultados.

A campanha de David Valadão não fez declarações após a viragem dos resultados e ainda não concedeu publicamente a derrota.

O 21º distrito votou maioritariamente em Hillary Clinton nas eleições presidenciais de 2016, com uma diferença de 16 pontos percentuais, mas voltou a reeleger David Valadão ness ano com uma margem de 13.4 pontos percentuais. O lusodescendente foi inicialmente eleito para o Congresso pelo distrito em 2012.

No comunicado de vitória que emitiu na semana passada, TJ Cox agradeceu a David Valadão "por seis anos de serviço" ao país e às populações do 21º distrito, onde há uma forte presença de comunidades portuguesas.

Nas eleições intercalares de 06 de novembro passado, a também lusodescendente Lori Loureiro Trahan (democrata) venceu as eleições para a Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano pelo 3.º distrito do Massachusetts, tornando-se na primeira mulher luso-americana neste cargo.