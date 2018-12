Pedro Sanchéz bateu o pé. Numa intervenção no parlamento espanhol, anunciou que não vai esperar pela aprovação das contas do orçamento do próximo ano, prevista para janeiro, para aumentar o salário mínimo para 900 euros.

"Um país rico não pode ter trabalhadores pobres”, justificou o chefe de governo, uma afirmação que exaltou os ânimos na tribuna do hemiciclo.

Pedro Sanchéz confirmou ainda que o Conselho de Ministros se realiza em Barcelona, a 21 de Dezembro, e será ali que vai ser aprovada a medida. Caso o primeiro-ministro espanhol não tivesse pulso forte nesta matéria, corria o forte risco da medida não ser aprovada, uma vez que o Orçamento para 2019 pode não conseguir a maioria absoluta para entrar em vigor.

O chefe do Executivo não mostrou sinais de fragilidade. Não tem intenções de deixar cair o Governo, e pediu implicitamente aos grupos nacionalistas que aprovem as contas do Estado, uma vez que isso beneficiaria os catalães.

"Senhor Casado, Senhor Rivera, só vos peço a mesma lealdade que eu tive enquanto oposição”.

O aumento dos atuais 735,9 euros para 900 euros – uma subida de 22% - faz parte de um acordo que o executivo espanhol assinou, no início de outubro, com o Podemos sobre o projeto de Orçamento para 2019.